Ankaragücü gaza bastı!

Süper Lig'in 6'ncı haftasından ertelenen Ankaragücü-Hatayspor maçında kazanan başkent ekibi oldu: 2-0. Mücadelenin ilk yarısında iki takım da fazla varlık gösteremezken soyunma odasına golsüz gidildi. İkinci 45 dakikada baskılarını artıran sarı- lacivertli takım, 69'da Zvonimir Sarlija'nın golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı.

GÖKHAN'A KIRMIZI

50. dakikada Gökhan'ın kırmızı görmesiyle maça 10 kişi devam eden güney ekibi Hatayspor'un ise beraberlik için çabaları yeterli olmadı. Karşılaşmada son dakikalara girilirken Joseph Paintsil skoru ilan eden golü kaydetti. Ankaragücü, bu sonuçla bu sezonki 2. galibiyetini elde etti. Başkent takımı hafta sonundaki maçta da Konyaspor'u yenmişti. Böylece iki zaferin üst üste almış oldu.

ÖLÜ TOPRAĞINI ATTIK

Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, maç sonrası "Konya zaferi öz güvenimizi yükseltti. Bugün de iyi oynayarak sonuca gittik. Galibiyetler geç geldi ama umarım böyle devam eder. Üzerimizdeki ölü toprağını attık" ifadelerini kullandı.

Kırmızı VAR'dan geldi

Maçın 50. dakikasında Hataylı Gökhan Karadeniz'in Ender Aygören'e yaptığı faul önce hakem Hüseyin Göçek tarafından devam ettirildi. Ancak sonrasında VAR odasından Göçek'e pozisyonu izlemesi tavsiyesi yapıldı. Göçek, VAR incelemesini yaptıktan sonra Gökhan Karadeniz'e kırmızı kart gösterdi.