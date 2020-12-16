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Ankaragücü gaza bastı!

Bu sezonki ilk zaferini hafta sonu ’dan alan sarı-lacivertliler, 2’de 2 yaptı. Gollerini Sarlija ve Paintsil kaydetti... ’un da galibiyet serisi sona erdi.

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 22:36 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Ankaragücü gaza bastı!

'in 6'ncı haftasından ertelenen Ankaragücü- maçında kazanan başkent ekibi oldu: 2-0. Mücadelenin ilk yarısında iki takım da fazla varlık gösteremezken soyunma odasına golsüz gidildi. İkinci 45 dakikada baskılarını artıran sarı- lacivertli takım, 69'da Zvonimir Sarlija'nın golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı.

GÖKHAN'A KIRMIZI
50. dakikada Gökhan'ın kırmızı görmesiyle maça 10 kişi devam eden güney ekibi Hatayspor'un ise beraberlik için çabaları yeterli olmadı. Karşılaşmada son dakikalara girilirken Joseph Paintsil skoru ilan eden golü kaydetti. Ankaragücü, bu sonuçla bu sezonki 2. galibiyetini elde etti. Başkent takımı hafta sonundaki maçta da 'u yenmişti. Böylece iki zaferin üst üste almış oldu.

ÖLÜ TOPRAĞINI ATTIK
Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, maç sonrası " zaferi öz güvenimizi yükseltti. Bugün de iyi oynayarak sonuca gittik. Galibiyetler geç geldi ama umarım böyle devam eder. Üzerimizdeki ölü toprağını attık" ifadelerini kullandı.
Kırmızı VAR'dan geldi
Maçın 50. dakikasında Hataylı Gökhan 'in Ender Aygören'e yaptığı faul önce hakem tarafından devam ettirildi. Ancak sonrasında VAR odasından Göçek'e pozisyonu izlemesi tavsiyesi yapıldı. Göçek, VAR incelemesini yaptıktan sonra Gökhan Karadeniz'e kırmızı kart gösterdi.

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