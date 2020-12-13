Düelloda siftah

Süper Lig'de 12. haftaya galibiyet hasretiyle giren Ankaragücü, evinde Konyaspor ile girdiği gol düellosunda siftahı yaptı: 4-3. Lobjanidze ile öne geçen başkent temsilcisi, Uğur ve Milosevic'in golleriyle geriye düştü. Börven yeniden skora denge getirirken, Konyaspor Skubic ile 3-2 öne geçti. 77'de oyuna giren Paintsil 1 dakika sonra skoru 3-3 yaparken, yine aynı dakikada oyuna dahil olan Emre Güral, 89'da penaltıdan takımına 3 puan getiren golü kaydetti. İlk galibiyetini alan Ankaragücü, 5 puana çıktı.

VAR'DA PENALTI

86'da Lobjanidze'nin vurduğu top Adil'in eline çarptı. Yoğun itirazlar üzerine Mete Kalkavan VAR'da inceledikten sonra beyaz noktayı gösterdi.