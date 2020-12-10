Ankaragücü'nden flaş karar! Alper Potuk kadro dışı

Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Ankaragücü'nde Alper Potuk şoku yaşanıyor.

Dün gerçekleştirilen antrenmanda teknik direktör Mustafa Dalcı ile tartışan tecrübeli futbolcu, Konyaspor maçı öncesinde kadro dışı bırakıldı. Alper Potuk, cumartesi günü oynanacak maça kadar yapılacak antrenmanlarda yer almayıp, bireysel çalışmalar gerçekleştirecek.

Sarı-lacivertli yönetim de Alper Potuk ile ilgili teknik ekibin raporuna göre hareket edecek. Konyaspor maçı sonrasında toplanacak yönetimin, pazartesi günü konuyla ilgili kararını vermesi bekleniyor.