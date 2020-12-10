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'nden flaş karar!

'in 12. haftasında kendi sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak olan MKE 'nde ile tartışan bırakıldı.

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 22:27
Ankaragücü'nden flaş karar! Alper Potuk kadro dışı

'in 12'nci haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek 'nde şoku yaşanıyor.

Dün gerçekleştirilen antrenmanda ile tartışan tecrübeli futbolcu, Konyaspor maçı öncesinde bırakıldı. Alper Potuk, cumartesi günü oynanacak maça kadar yapılacak antrenmanlarda yer almayıp, bireysel çalışmalar gerçekleştirecek.

Sarı-lacivertli yönetim de Alper Potuk ile ilgili teknik ekibin raporuna göre hareket edecek. Konyaspor maçı sonrasında toplanacak yönetimin, pazartesi günü konuyla ilgili kararını vermesi bekleniyor.

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