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'nde 1 futbolcunun corona virüsü test sonucu pozitif çıktı!

ekiplerinden 'nde takıma yapılan corona virüsü testleri sonrasında bir futbolcunun pozitif sonuç verdiği duyuruldu. İsmi açıklanmayan oyuncunun karantina sürecine derhal başlandığı ifade edildi.

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 16:01
MKE Ankaragücü'nde 1 futbolcunun corona virüsü test sonucu pozitif çıktı!

'nde bir futbolcunun corona virüsü test sonucu pozitif sonuçlandı. Başkent ekibi resmi sitesinden, test sonucu pozitif çıkan oyuncusuna geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirüs testinde bir futbolcumuzun Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Test sonucu pozitif çıkan futbolcumuzun karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.

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