MKE Ankaragücü'nde 1 futbolcunun corona virüsü test sonucu pozitif çıktı!

MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun corona virüsü test sonucu pozitif sonuçlandı. Başkent ekibi resmi sitesinden, test sonucu pozitif çıkan oyuncusuna geçmiş olsun dileklerini iletti.



Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirüs testinde bir futbolcumuzun Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Test sonucu pozitif çıkan futbolcumuzun karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.