Haberler MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü'nde Fuat Çapa ile yollar ayrıldı!

'nde ile yollar ayrıldı!

'in 9. haftasında deplasmanda konuk olduğu Göztepe'ye 3-1 mağlup olan 'nde deneyimli ile yollar resmen ayrıldı.

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 22:18 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 22:39
MKE Ankaragücü'nde Fuat Çapa ile yollar ayrıldı!

, ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Fuat Çapa ile Yönetim Kurulumuzun Göztepe maçından sonra yaptığı görüşme neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Teknik Direktörümüz Fuat Çapa'ya, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Ankaragücü, Fuat Çapa yönetiminde çıktığı 8 maçta 2 beraberlik, 6 da mağlubiyet aldı.

BİZE ULAŞIN