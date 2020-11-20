Kitsiou: Çabuk yükseleceğiz

MKE Ankaragücü'nün sağ beki Stelios Kitsiou, kaliteli bir takım olduklarını ve bulundukları son sıradan hızlıca yükseleceklerini iddia etti. 27 yaşındaki Yunan futbolcu, "Sonuçlar bizi hayal kırıklığına uğrattı. Beklenmedik sonuçlar aldık, o yüzden kamp yapıyoruz. Kendimizi toparlamak ve iyi sonuçlar almak için çalışıyoruz. Takımımız kaliteli. Takım içinde iyi oyuncular var. Yeni oyuncuların da gelişiyle bir uyum söz konusu oldu. Oyuncular birbirini tanıdığında ve uyum sürecini atlattığımızda önümüzdeki maçlarda iyi sonuçlar gelecek. Herkes rahat olsun" diye konuştu.