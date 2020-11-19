Ankaragücü pusuda

Ligde oynadığı 6 maçta 2 puan toplayan ve son sırada yer alan MKE Ankaragücü, milli arayı Antalya'da kamp yaparak geçirdi. Ligin 9'uncu haftasında oynanacak Göztepe maçı öncesi Fuat Çapa, "Lige iyi başlayamadık bu doğru. 8 haftayı geride bıraktık ancak biz 6 hafta maçlara çıktık. İstediğimiz gibi bir dönem olmadı. Ankaragücü çok büyük bir camia. Beklentilerin ne olduğunu da biliyoruz. Ankaragücü son yıllarda olduğu gibi olduğu gibi sezon sonuna yüreği ağzında girmek istemiyor. Bunun farkındayız" ifadesini kullandı.

ÖZ GÜVENİMİZ ARTAR

Takımın maç kazandıkça özgüvenini de artacağına vurgu yapan Çapa şöyle devam etti: Kimsenin endişesi olmasın. Doğru başlayamadık, bu bir gerçek. Önümüze bakarak neler yapabileceğimizi ortaya koyarak alacağımız sonuçlarla camiamızı rahatlatıp hem de öz güvenimizi artırmamız gerekiyor. Orta sıralar gerçekçi bir hedef olur. Yaş ortalaması 22.6 olan bir oyuncu grubundan bahsediyoruz. Türkiye'yi çok iyi bilmeyen oyuncu grubuna sahibiz. Bu da geçmiş maçlarda bize pahalıya mal oldu. Artık geriye değil önümüze bakmalıyız. Göztepe'yi yeneceğiz."