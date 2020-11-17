Emre Güral: Her takımı yeneriz

Milli arada Antalya'da çok güzel bir ortamda kamp yaptıklarını belirten Güral, "Çok güzel bir fırsat, benimle birlikte çok fazla yeni oyuncu geldi. İlk kez tam kadro bir kamp geçiriyoruz. Milli takıma gidenler, hasta olanlar, sakat olanlar oldu" dedi.



HÜCUMDA DAHA DA AÇ OLMALIYIZ

İyi bir oyuncu grubuna sahip olduklarını vurgulayan 31 yaşındaki santrfor, "En çok pozisyona giren, en az pozisyon veren takımız. Bunların üzerine koyacağız. Bireysel hataları azaltacağız. Hücumda daha aç olmamız lazım. G.Saray deplasmanında daha iyi oynadık. Sonuç üretemedik. Kötü gidişatı değiştirecek oyuncularımız var. Her takımı yeneriz" diye iddialı konuştu.



LİGDEKİ KONUM YAKIŞMIYOR

Emre Güral, ligdeki konumlarının A.Gücü camiasına yakışmadığını belirtti. Güral, "Oynanan oyunun tabii ki çok daha üzerine çıkabiliriz ama pozisyonları değerlendirseydik çok farklı bir pozisyonda olabilirdik" yorumunu yaptı.



SONUNA KADAR SAVAŞ!

Başkent ekibinin büyük bir camia olduğunu vurgulayan Emre Güral, taraftarlara söz verdi. Tecrübeli golcü, "A.Gücü büyük camia ve beklenti yüksek. Terimizin son damlasına kadar taraftarı mutlu etmek için savaşacağız" dedi.