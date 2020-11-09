Ankaragücü pes etmedi

Ankaragücü, konuk ettiği K.Gümrük karşısında beraberliği son dakikada kurtardı. Gümrük, 15'te Polonyalı santrforu Sobiech'le öne geçti: 0-1. 25'te Zukanovic'in Sarlija'ya yaptığı harekette hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı kullanan Borven eşitliği sağladı: 1-1. 35'te kırmızı-siyahlılar, Ndiaye'nin ortasında kafayla golü bulan Roco'yla bir kez daha öne geçti ve devre 2-1 sona erdi. İkinci devrede sarı-lacivertliler; 74'te Emre, 75'te Erdi ve 78'de yine Emre'yle net fırsatları kullanamadı. 81'de Zukanovic'in frikiği üst direkte patladı. A.Gücü aradığı golü 90'da buldu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Emre'nin şutunda, direkten dönen top kaleci Viviano'ya çarptı. Emre Güral, savunmadan önce araya girerek boş ağları sarstı ve takımını ipten alarak karşılaşmanın sonucunu ilan etti: 2-2.

FUAT ÇAPA'DAN TARAFTARA SİTEM

A.Gücü hocası Fuat Çapa, taraftarın istifaya çağrısına üzüldüğünü söyledi. Çapa, "Eğer bir davaya inanıyorsanız mücadele etmeden olmaz. Taraftarımız sabır göstermedi. Çok hoş bir davranış değildi" dedi.

GÜMRÜK'TE İSYAN VAR!

K.Gümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, hakemlere sitem etti. Canel, "Oyuncu değişikliği istememize rağmen bir türlü değiştiremedik. Onların penaltısı gibi Enzo'nun düşürülüşü de bize göre penaltıydı ama ne hikmetse verilmedi" dedi.