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- maçı CANLI

'in 8. haftasında sahasında 'ü konuk ediyor. Ankaragücü 5 maçta sadece 1 puan alabildi ve bu maçı kazanarak çıkış yakalamak istiyor. Fatih Karagümrük ise oldukça formda olan bir ekip. BB Erzurumspor karşısında 5-1 gibi farklı bir skorla galibiyet aldı ve yükselişine devam etmeyi amaçlıyor. BeIN Sports 1'den canlı izleyebileceğiniz maçın fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz...

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 13:28
MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük maçı CANLI

'de heyecan 8. hafta mücadelesindeki - maçı ile devam ediyor. 'nda oynanan karşılaşmada her iki takım da galibiyeti amaçlıyor. Ligin dibinde bulunan Başkent ekibi ilk 3 puanını almak isterken, ekibi ise yakaladığı çıkışı sürdürmeyi hedefliyor. Mücadelenin fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz...

ANKARAGÜCÜ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ
Ankaragücü: Ricardo, Sarlija, Pazdan, Erdi, Atila, Atakan, Assane, Saba, Adzic, Bolingi, Borven.

Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Sabo, Biglia, Ndiaye, Aatif, Ndao, Sobiech.

ANKARAGÜCÜ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Ankaragücü - Fatih Karagümrük maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetiyor.

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