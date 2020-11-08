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2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 8. haftasında sahasında 'ü konuk etti. BeIN Spors 1'den canlı yayınlanan zorlu karşılaşmanın son anlarına 2-1 mağlup giren ev sahibi Ankaragücü, 90'da bulduğu golle eşitliği yakaladı ve karşılaşma 2-2 sona erdi. İşte MKE Ankaragücü - Karagümrük maçına dair tüm detaylar ve özet...

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 13:28 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 15:36
MKE Ankaragücü 2-2 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU - ÖZET)

, 'in 8. haftasında 'nda 'ü konuk etti. Karşılaşmanın son anlarına 2-1 yenik giren Başkent ekibi, Emre Güral'ın 90. dakikada attığı golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı ve 1 puanı kaptı.

Fatih Karagümrük'ün gollerini Sobiech ve Enzo Roco atarken, MKE Ankaragücü'nün golleri Borven ve Emre Güral'dan geldi. Bu sonuçla Karagümrük 12 puana ulaşırken, ev sahibi ekip 2 puanla son sırada kaldı.

ANKARAGÜCÜ 3 PUANA HASRET!
MKE Ankaragücü ilk 8 haftada galibiyet yüzü göremezken, 6 mağlubiyet ve 2 beraberlikle son sırada yer alıyor.

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