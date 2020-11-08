MKE Ankaragücü 2-2 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU - ÖZET)

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 8. haftasında Eryaman Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşmanın son anlarına 2-1 yenik giren Başkent ekibi, Emre Güral'ın 90. dakikada attığı golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı ve 1 puanı kaptı.

Fatih Karagümrük'ün gollerini Sobiech ve Enzo Roco atarken, MKE Ankaragücü'nün golleri Borven ve Emre Güral'dan geldi. Bu sonuçla Karagümrük 12 puana ulaşırken, ev sahibi ekip 2 puanla son sırada kaldı.

ANKARAGÜCÜ 3 PUANA HASRET!

MKE Ankaragücü ilk 8 haftada galibiyet yüzü göremezken, 6 mağlubiyet ve 2 beraberlikle son sırada yer alıyor.