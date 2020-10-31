A.Gücü başkanı Mert: 9 eksikle gidiyoruz

Bu sezon ligde galibiyeti olmayan tek takım Ankaragücü şanssızlığına son vermek istiyor. Sarı-lacivertliler geride kalan 6 haftada 2 defa oynamadı. 2. haftayı BAY geçen Başkent ekibinin Hatayspor ile oynayacağı mücadele de rakip takımda çıkan KOVİD-19 vakalarının çok olması sebebiyle ertelenmişti. Ankaragücü, İstanbul'a 3 puan hedefiyle gidiyor.

9 EKSİKLE GELİYORUZ

Bu maç öncesi gözler futbolcularında koronavirüse rastlanan A.Gücü cephesindeydi. Başkan Fatih Mert son bilgileri paylaştı: 7 futbolcumuz pozitifti. Tahlili pozitif çıkmayıp ciğerlerine virüs yerleşen 1 oyuncumuz daha var. Hatay maçı ertelendiği için Alper Potuk da kırmızı kart cezasını bu hafta çekecek. 6'sı ilk 11 olan 9 oyuncumuzu İstanbul'a götüremiyoruz" dedi. 1, yönetici, 2 yardımcı hocaları ve 5 kulüp personelinde koronavirüse rastlandığını kaydetti.

İSTEMEZDİK AMA OYNAYACAĞIZ

Fatih Mert şöyle konuştu: "Galatasaray gibi zorlu deplasmana 9 eksikle gideceğiz. Bu kural herkes için geçerli. Elimizde olsa bu maçı oynamak istemezdik ancak geçen hafta TFF Başkanı Nihat Özdemir 'Ligi 19 Mayıs'ta bitirmek zorundayız. Kural harfiyen uygulanacak' dedi. Erteleme başvurusunda bulunmadık. Çıkıp oynayacağız"