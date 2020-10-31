Haberler MKE Ankaragücü A.Gücü başkanı Mert: 9 eksikle gidiyoruz

A.Gücü başkanı Mert: 9 eksikle gidiyoruz

Bu sezon ligde galibiyeti olmayan tek takım Ankaragücü şanssızlığına son vermek istiyor. Sarı-lacivertliler geride kalan 6 haftada 2 defa oynamadı.

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 00:02 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
A.Gücü başkanı Mert: 9 eksikle gidiyoruz

Bu sezon ligde galibiyeti olmayan tek takım Ankaragücü şanssızlığına son vermek istiyor. Sarı-lacivertliler geride kalan 6 haftada 2 defa oynamadı. 2. haftayı BAY geçen Başkent ekibinin Hatayspor ile oynayacağı mücadele de rakip takımda çıkan KOVİD-19 vakalarının çok olması sebebiyle ertelenmişti. Ankaragücü, İstanbul'a 3 puan hedefiyle gidiyor.

9 EKSİKLE GELİYORUZ
Bu maç öncesi gözler futbolcularında koronavirüse rastlanan A.Gücü cephesindeydi. Başkan son bilgileri paylaştı: 7 futbolcumuz pozitifti. Tahlili pozitif çıkmayıp ciğerlerine virüs yerleşen 1 oyuncumuz daha var. Hatay maçı ertelendiği için da kırmızı kart cezasını bu hafta çekecek. 6'sı ilk 11 olan 9 oyuncumuzu İstanbul'a götüremiyoruz" dedi. 1, yönetici, 2 yardımcı hocaları ve 5 kulüp personelinde koronavirüse rastlandığını kaydetti.

İSTEMEZDİK AMA OYNAYACAĞIZ
Fatih Mert şöyle konuştu: "Galatasaray gibi zorlu deplasmana 9 eksikle gideceğiz. Bu kural herkes için geçerli. Elimizde olsa bu maçı oynamak istemezdik ancak geçen hafta TFF Başkanı 'Ligi 19 Mayıs'ta bitirmek zorundayız. Kural harfiyen uygulanacak' dedi. Erteleme başvurusunda bulunmadık. Çıkıp oynayacağız"

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