Son dakika: Ankaragücü'nde 1 personelin corona testi pozitif çıktı!

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Ankaragücü'nde corona kabusu sürüyor. Sarı-lacivertli ekipte, son yapılan testler sonucu bir kulüp personelinde corona virüsü tespit edildi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Rutin testlere devam edilen kulübümüzde, teknik heyet, futbolcu ve personelimize corona virüsü (Covid-19) testi yapıldı.

Testler sonucunda 1 personelimizde daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Personelimizin karantina süreci derhal başlatılmıştır.

Personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.