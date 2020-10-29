Haberler MKE Ankaragücü Son dakika: Ankaragücü'nde 1 personelin corona testi pozitif çıktı!

Son dakika: 'nde 1 personelin corona testi pozitif çıktı!

Son dakika haberi: ekibi , yapılan testler sonucu bir kulüp personelinde corona virüsüne rastlandığını açıkladı. Futbolcuların test sonucu ise negatif çıktı.

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 16:52 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 17:02
Son dakika: Ankaragücü'nde 1 personelin corona testi pozitif çıktı!

'in 7. haftasında ile karşılaşacak 'nde corona kabusu sürüyor. Sarı-lacivertli ekipte, son yapılan testler sonucu bir kulüp personelinde corona virüsü tespit edildi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Rutin testlere devam edilen kulübümüzde, teknik heyet, futbolcu ve personelimize corona virüsü (Covid-19) testi yapıldı.

Testler sonucunda 1 personelimizde daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Personelimizin karantina süreci derhal başlatılmıştır.

Personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

BİZE ULAŞIN