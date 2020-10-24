Ankaragücü 1 futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu

Ankaragücü 2 sağlık personelinin ardından 1 futbolcu ve 1 sağlık personelinin daha corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Rutin testlere devam edilen kulübümüzde, koronavirüs semptomları gösteren bir futbolcu ve bir sağlık personelimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.

Test sonuçları pozitif çıkan futbolcu ve personelimize acil şifalar diliyoruz.