Ankaragücü 1 futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu

Ankaragücü 2 sağlık personelinin ardından 1 futbolcu ve 1 sağlık personelinin daha corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Rutin testlere devam edilen kulübümüzde, koronavirüs semptomları gösteren bir futbolcu ve bir sağlık personelimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.
Test sonuçları pozitif çıkan futbolcu ve personelimize acil şifalar diliyoruz.
Bilgilendirme |— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) October 24, 2020
Rutin testlere devam edilen kulübümüzde, koronavirüs semptomları gösteren bir futbolcu ve bir sağlık personelimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.
Test sonuçları pozitif çıkan futbolcu ve personelimize acil şifalar diliyoruz.#Ankaragücü pic.twitter.com/mIVc8mafWI