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1 futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu

Süpr Lig ekibi 1 futbolcu ve 1 sağlık personelinini coeona virüsü testinin pozirif çıktığını duyurdu. temsilcisi dün 2 sağlık personelinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını da açıklamıştı.

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 10:48 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 11:14
Ankaragücü 1 futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu

2 sağlık personelinin ardından 1 futbolcu ve 1 sağlık personelinin daha corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Rutin testlere devam edilen kulübümüzde, koronavirüs semptomları gösteren bir futbolcu ve bir sağlık personelimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.

Test sonuçları pozitif çıkan futbolcu ve personelimize acil şifalar diliyoruz.

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