Ankaragücü'nde 2 sağlık personelinin corona virüsü testi pozitif çıktı

MKE Ankaragücü, iki sağlık personelinin corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Başkent ekibinde, rutin corona virüs testleri sonucunda iki sağlık personelinde pozitif vakaya rastlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan corona virüs (Covid-19) testleri sonucunda iki sağlık personelimizin testi pozitif çıkmıştır. Personellerimiz karantinaya alınmış olunup, kulübümüzce gerekli tedbirler alınmıştır. Test sonuçları pozitif çıkan personellerimize acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.