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Ankaragücü'nde 2 sağlık personelinin corona virüsü testi pozitif çıktı

ekiplerinden 2 sağlık personelinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamada, " "Kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan corona virüs (Covid-19) testleri sonucunda iki sağlık personelimizin testi pozitif çıkmıştır. " ifadeleri kullanıldı.

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 12:12
Ankaragücü'nde 2 sağlık personelinin corona virüsü testi pozitif çıktı

, iki sağlık personelinin corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Başkent ekibinde, rutin corona virüs testleri sonucunda iki sağlık personelinde pozitif vakaya rastlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan corona virüs (Covid-19) testleri sonucunda iki sağlık personelimizin testi pozitif çıkmıştır. Personellerimiz karantinaya alınmış olunup, kulübümüzce gerekli tedbirler alınmıştır. Test sonuçları pozitif çıkan personellerimize acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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