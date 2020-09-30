Haberler MKE Ankaragücü Son dakika: Ankaragücü Torgeir Börven ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Son dakika: Ankaragücü ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Son dakika haberi: 'de çıktığı ilk 2 maçında 1 puan alabilen Ankaragücü, transferde önemli bir hamle yaptı. Sarı-lacivertliler, Norveçli forvet ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 16:34 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 16:36
Son dakika: Ankaragücü Torgeir Börven ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

ekiplerinden MKE Ankaragücü, Norveç gol kralı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Rosenborg BK Kulübü'nden takıma dahil edilen 28 yaşındaki santrfor için Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

çalışmalarının büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Fatih Mert, Torgeir Börven transferinin Ankaragücü kulübüne büyük bir katkı sağlayacağını belirtti. Atılan imzanın hayırlı olmasını dileyen Başkan Fatih Mert, yapılan transferlerle takımdaki eksik görülen mevkilere takviyelerin yapıldığını söyledi.

Ankaragücü'nde olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Torgeir Börven ise "Ankaragücü'nde atacağım gollerle ses getireceğime ve taraftarlarımıza istedikleri futbolu yansıtacağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Börven, geçen sezon 18 maçta 10 gol atmıştı.

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