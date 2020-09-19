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'ne imzayı attı!

ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden yıldız orta saha , ile 2 yıllığına anlaşma sağladı. | Son dakika haberleri

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 18:33
Alper Potuk MKE Ankaragücü'ne imzayı attı!

çalışmalarını sürdüren , 'den ayrılan ile 2 yıllığına anlaştı.

Başkent ekibinin Beştepe Tesisleri'nde yapılan imza töreninde Başkan , yapılan transferlerle MKE Ankaragücü'nün daha da güçlendiğini ifade ederek Alper Potuk transferinin camiaya hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Asırlık çınar MKE Ankaragücü'nde olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Alper Potuk, "Takım arkadaşlarımızla birlikte Ankaragücü'nü hep beraber daha iyi yerlere taşıyacağız" dedi.

Tesislerde düzenlenen imza törenine Başkan Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giyen 29 yaşındaki oyuncu Alper Potuk, orta saha mevkisinde görev yapıyor.

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