MKE Ankaragücü'nde corona virüsü şoku! 1 isimde... - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
05 Eylül 2020, Cumartesi
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Haberler MKE Ankaragücü Süper Lig ekibine corona şoku! 1 isimde...

'nde corona virüsü şoku! 1 isimde...

MKE Ankaragücü'nde corona virüsü şoku! 1 isimde...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsünün etkisi futbolda da yakından hissediliyor. olarak ekiplerinden 'nde gerçekleştirilen testlerde 1 kulüp çalışanının sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

İşte kulüpten yapılan o açıklama...

Beştepe Tesisleri'mizde dün yapılan koronavirüs (Covid-19 PCR) testi sonuçlarında kulüp çalışanlarımızdan bir kişide pozitif vakaya rastlanmıştır.

Çalışanımızın ve temasta bulunduğu personelimizin karantina süreci derhal başlatılmıştır.

Personellerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  1. 05.09.2020
  2. Güncelleme: 05.09.2020 22:38
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