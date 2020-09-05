MKE Ankaragücü'nde corona virüsü şoku! 1 isimde...
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsünün etkisi futbolda da yakından hissediliyor. Son olarak Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde gerçekleştirilen testlerde 1 kulüp çalışanının sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.
İşte kulüpten yapılan o açıklama...
Beştepe Tesisleri'mizde dün yapılan koronavirüs (Covid-19 PCR) testi sonuçlarında kulüp çalışanlarımızdan bir kişide pozitif vakaya rastlanmıştır.
Çalışanımızın ve temasta bulunduğu personelimizin karantina süreci derhal başlatılmıştır.
Personellerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
- 05.09.2020
- Güncelleme: 05.09.2020 22:38
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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