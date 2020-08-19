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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Ankaragücü'nden açıklama! Corona virüsü...

Ankaragücü'nden açıklama! Corona virüsü...

Başkent ekibi Ankaragücü'nde yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada gerçekleştirilen corona virüsü testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında 'da kampta bulunan futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanları, Covid-19 testine tabi tutuldu.

Açıklamada, "Yapılan testler sonucunda takımımızda pozitif vakaya rastlanılmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

  1. 19.08.2020
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