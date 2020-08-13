Ankaragücü'nde bir personelin Covid-19 testi pozitif çıktı - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
13 Ağustos 2020, Perşembe
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Ankaragücü'nde bir personelin Covid-19 testi pozitif çıktı

Ankaragücü'nde bir personelin Covid-19 testi pozitif çıktı

ekiplerinden Ankaragücü, tesis çalışanlarına yapılan testler sonucunda bir personelde corona virüsü tespit edildiğini açıkladı.

MKE Ankaragücü'nde tesis çalışanlarına yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi sonucunda, bir kişide pozitif vakaya rastlandığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başı hazırlıkları öncesi kulübümüzde yapılan Kovid-19 taramasında bir personelimizde sonuç pozitif çıkmış olup testi pozitif çıkan çalışanımız ile birlikte, test sonucu negatif çıkan ancak aynı ortamda bulunan 4 çalışanımız evde izolasyona alınmıştır. Personelimizin genel durumu iyi olup gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

  1. 13.08.2020
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