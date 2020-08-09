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09 Ağustos 2020, Pazar
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Ankaragücü artık Çapa’ya emanet

Ankaragücü artık Çapa’ya emanet

ekibi , ile sözleşme imzaladı. Başkan 'in de hazır bulunduğu törende Fuat Çapa, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

Süper Lig ekibi , ile sözleşme imzaladı. Başkan 'in de hazır bulunduğu törende Fuat Çapa, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Çapa büyük bir camiada görev alacağı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi. Öte yandan, Çapa'nın imza töreni sonrası tesislerde yeni sezon çalışmalarına başladığı kaydedildi.
  1. 9.8.2020
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