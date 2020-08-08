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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Ankaragücü'nde dönemi

Ankaragücü'nde Fuat Çapa dönemi

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, görevine 'yı getirdi.

MKE Ankaragücü, ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Resmi imzalar bugün atılacak.

  1. 08.08.2020
  2. Güncelleme: 08.08.2020 11:48
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