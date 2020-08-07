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07 Ağustos 2020, Cuma
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Ankaragücü yolunda

Fuat Çapa Ankaragücü yolunda

Ankaragücü takımında yeni arayışları başladı. Sarı-lacivertliler, sezonun 2. yarısında 'da görev yapan ve başarılı bir süreç geçiren ile görüştü.

Ankaragücü takımında yeni arayışları başladı. Sarı-lacivertliler, sezonun 2. yarısında 'da görev yapan ve başarılı bir süreç geçiren Fuat Çapa ile görüştü. Başkent ekibinin Çapa ile görüşmesinin olumlu geçtiği öğrenilirken, tarafların ufak pürüzleri gidermek için tekrar bir araya geleceği bildirildi.
  1. 7.8.2020
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