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21 Temmuz 2020, Salı
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Ankaragücü 5. kez düştü

Ankaragücü 5. kez düştü

Ankaragücü, 51 kez yer aldığı 'de bu üzüntüyü 5. kez yaşadı.

Ankaragücü, 51 kez yer aldığı 'de bu üzüntüyü 5. kez yaşadı. 1967-1968, 1975-1976, 1977-1978 ve 2011-2012'den sonra 2019-2020'de de küme düşmekten kurtulamadı. Süper Lig'e son olarak 2011- 2012'de veda eden başkent ekibi, uzun süre sonra çıktığı bu kulvarda sadece 2 sezon kalabildi. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de geçen sezonu 40 puanla 13. sırada tamamlarken, bu sezon 5 farklı teknik adamla çalıştı.
  1. 21.7.2020
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