Ankaragücü küme düştü

İki sezon önce Süper Lig'e yükselen Ankaragücü, kaderini belirleyecek maçta Antalyaspor'u ağırladı. Mutlak kazanması gereken sarı-lacivertliler, ilk yarıda Kulusic ve Faty'yle net fırsatları değerlendiremedi ve ilk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarıda yine galibiyet için bastıran Başkent temsilcisi 90+3'te Fredy'nin pasında Jahovic'in golüne engel olamadı. Maçı 1-0 kaybeden Ankaragücü, bitime 1 hafta kala Süper Lig'e veda ederken, futbolcular son düdükle birlikte büyük bir üzüntü yaşadılar.



BAŞKENTTE SAHA KARIŞTI

Antalyaspor'da Adis Jahovic'in golünden sonra karşılaşmanın son dakikalarında çıkan gerginliğin ardından oyun durdu. Saha kenarında yaşanan tartışma önce yedek kulübesine sonra da koridora yansıdı. Cüneyt Çakır, hem sarı hem kırmızı kartını çıkardı ve Jahovic'e sarı, daha önce oyundan çıkan Yekta Kurtuluş'a kırmızı kartını çıkardı.



11 YABANCI İLE SAHAYA ÇIKTILAR

TFF'nin yabancı sınırlamasının getirilmesi konusunda karar aldığı dönemde, kümede kalma mücadelesi veren Ankaragücü'nün kadro tercihi dikkat çekti. Teknik direktör İbrahim Üzülmez, ilk 11'inde yerli oyuncuya yer vermedi. Takımın en önemli isimleri arasında gösterilen Rodrigues'in sözleşmesi feshedilirken, Orgill de cezası sebebiyle oynamadı.