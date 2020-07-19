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19 Temmuz 2020, Pazar
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İki maçı da alacağız

İki maçı da alacağız

maçından galip gelerek kümede kalma umutlarını ligin son haftasındaki maçına taşımak istiyor.

, maçından galip gelerek kümede kalma umutlarını ligin son haftasındaki maçına taşımak istiyor. Ankaragücü Basın Sözcüsü İsmail Atasoy, rakipleriyle puanlarının birbirine çok yakın olduğunu belirterek, "Hedefimizde şu an iki maçı da almak var. İki maçı alıp ligde mücadele etmeye devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
  1. 19.7.2020
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