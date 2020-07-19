Süper Lig'de bitime çok az bir süre kala heyecan 33. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada MKE Ankaragücü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Antalyaspor iki hafta önce ligde kalmayı garantilerken, Ankaragücü'nün lige tutunabilmesi için mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılarak rakiplerinin puan kaybetmesini beklemesi gerekiyor.

Başkent ekibi, ligde 29 puanla 18. sırada yer alıyor. Antalyaspor ise 41 puanla 9. sırada. Ankaragücü'nün kümede kalma mücadelesi verdiği rakipleri Hes Kablo Kayserispor 32 puanla 17'nci, Çaykur Rizespor 32 puanla 16'ncı, BtcTurk Yeni Malatyaspor 32 puanla 15'inci, İttifak Holding Konyaspor 33 puanla 14'üncü ve Yukatel Denizlispor 35 puanla 13'üncü sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertli takımın 13. sıradaki rakibiyle arasında 6 puan farkı bulunuyor, kalan iki karşılaşmayı kazanarak bu farkı kapatmayı hedefleyen Ankara temsilcisi, rakiplerinin de çıkacağı maçlarda kaybetmesini bekliyor.

ANKARAGÜCÜ-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Saat 21.00'de Eryaman Stadyumu'nda oynanacak maçı Cüneyt Çakır yönetecek. beIN Sports MAX 2'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını maç saatinde fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

ANKARAGÜCÜ-ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Faty, Lukasik, Michalak, Scarione, Lobhanidze, Rivas

Antalyaspor: Boffin, Sangare, Ersan, Veysel, Kudryashov, Doğukan, Yekta, Ufuk, Amilton, Jahovic, Mukaiuru

MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLER (OPTA)

Antalyaspor ile oynadığı son iki Süper Lig maçında 4 puan toplayan Ankaragücü (1G 1B), daha önceki dokuz karşılaşmadan sadece 2 puan çıkarabilmişti (2B 7M).

Ankaragücü deplasmanına konuk olduğu son üç Süper Lig maçını kazanan Antalyaspor, rakibi önünde yakaladığı en uzun seriyi devam ettirmek için sahaya çıkıyor.

Son iki Süper Lig maçında Antalyaspor filelerine 6 gol gönderen Ankaragücü, daha önceki dokuz karşılaşmanın toplamında aynı sayıda gol sevinci yaşayabilmişti.

Ankaragücü ile oynadığı son 11 Süper Lig maçında da gol bulmayı başaran Antalyaspor (7G 3B 1M), en son Mayıs 2007'deki karşılaşmada fileleri havalandıramamıştı.

Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Galatasaray'ı yenen Ankaragücü, bu sezon iç sahada üst üste iki galibiyet alamadı.

Deplasmanda oynadığı son yedi Süper Lig maçını kaybetmeyen Antalyaspor (3G 4B), lig tarihindeki en uzun serisini yaşıyor.

Süper Lig'de attığı son altı golün dördünü penaltıdan kaydeden Ankaragücü, bu sezon daha önceki 24 golünün sadece üçünü beyaz noktadan bulabilmişti.

Ankaragücü forması giyen Stelios Kitsiou, Süper Lig kariyerinde hem gol atıp hem de asist yaptığı tek maçı bu sezonun ilk yarısında Antalyaspor'a karşı oynadı.

İlk Süper Lig maçına çıktığı 2017/18'den bu yana üç sezonda da ligde yer alan oyuncular arasında Antalyaspor forveti Adis Jahovic'ten (41) daha fazla gol atan tek isim Burak Yılmaz (52).

Son Süper Lig maçında Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Nisan 2016'dan bu yana aynı sezonda üst üste iki galibiyet alamıyor.