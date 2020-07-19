Ankaragücü-Antalyaspor | CANLI
Süper Lig'in 33. haftasında başkent ekibi Ankaragücü sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Ligde kalmayı garantileyen Antalyaspor'u eli boş göndermek isteyen Ankaragücü'nde hedef mutlak 3 puan. Lige tutunmak isteyen başkent ekibi, rakibini yenerek rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Başlama düdüğü 21.00'da çalan karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'de bitime çok az bir süre kala heyecan 33. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada MKE Ankaragücü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Antalyaspor iki hafta önce ligde kalmayı garantilerken, Ankaragücü'nün lige tutunabilmesi için mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılarak rakiplerinin puan kaybetmesini beklemesi gerekiyor.
Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
ANKARAGÜCÜ-ANTALYASPOR İLK 11'LER
Ankaragücü: Freidrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Lobzhanidze, Faty, Scarione, Lukasik, Michalak, Rivas
Antalyaspor: Ferhat, Nazım, Kudriashov, Veysel, Eren, Ufuk, Yekta, Doğukan, Amilton, Bünyamin, Jahovic
MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLER (OPTA)
Antalyaspor ile oynadığı son iki Süper Lig maçında 4 puan toplayan Ankaragücü (1G 1B), daha önceki dokuz karşılaşmadan sadece 2 puan çıkarabilmişti (2B 7M).
Ankaragücü deplasmanına konuk olduğu son üç Süper Lig maçını kazanan Antalyaspor, rakibi önünde yakaladığı en uzun seriyi devam ettirmek için sahaya çıkıyor.
Son iki Süper Lig maçında Antalyaspor filelerine 6 gol gönderen Ankaragücü, daha önceki dokuz karşılaşmanın toplamında aynı sayıda gol sevinci yaşayabilmişti.
Ankaragücü ile oynadığı son 11 Süper Lig maçında da gol bulmayı başaran Antalyaspor (7G 3B 1M), en son Mayıs 2007'deki karşılaşmada fileleri havalandıramamıştı.
Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Galatasaray'ı yenen Ankaragücü, bu sezon iç sahada üst üste iki galibiyet alamadı.
Deplasmanda oynadığı son yedi Süper Lig maçını kaybetmeyen Antalyaspor (3G 4B), lig tarihindeki en uzun serisini yaşıyor.
Süper Lig'de attığı son altı golün dördünü penaltıdan kaydeden Ankaragücü, bu sezon daha önceki 24 golünün sadece üçünü beyaz noktadan bulabilmişti.
Ankaragücü forması giyen Stelios Kitsiou, Süper Lig kariyerinde hem gol atıp hem de asist yaptığı tek maçı bu sezonun ilk yarısında Antalyaspor'a karşı oynadı.
İlk Süper Lig maçına çıktığı 2017/18'den bu yana üç sezonda da ligde yer alan oyuncular arasında Antalyaspor forveti Adis Jahovic'ten (41) daha fazla gol atan tek isim Burak Yılmaz (52).
Son Süper Lig maçında Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Nisan 2016'dan bu yana aynı sezonda üst üste iki galibiyet alamıyor.
- 19.07.2020
- Güncelleme: 19.07.2020 21:05
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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