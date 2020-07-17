A.Gücü’nde Rodrigues gitti

MKE Ankaragücü Kulübü, futbolcu Gerson Rodrigues'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Dinamo Kiev'den kiralanan 25 yaşındaki golcünün Galatasaray maçı öncesinde takım arkadaşı Kulusic'e saldırdığı ve bu nedenle sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.