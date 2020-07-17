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17 Temmuz 2020, Cuma
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A.Gücü’nde Rodrigues gitti

A.Gücü’nde Rodrigues gitti

MKE , futbolcu 'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

MKE , futbolcu 'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. 'den kiralanan 25 yaşındaki golcünün maçı öncesinde takım arkadaşı Kulusic'e saldırdığı ve bu nedenle sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.

  1. 17.7.2020
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