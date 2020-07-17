A.Gücü’nde Rodrigues gitti
MKE Ankaragücü Kulübü, futbolcu Gerson Rodrigues'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
MKE Ankaragücü Kulübü, futbolcu Gerson Rodrigues'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Dinamo Kiev'den kiralanan 25 yaşındaki golcünün Galatasaray maçı öncesinde takım arkadaşı Kulusic'e saldırdığı ve bu nedenle sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.
- 17.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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