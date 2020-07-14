Ankaragücü umutlu
Galatasaray galibiyetiyle ligde kalma yolunda umutlanan Ankaragücü, ara vermeden sahasındaki Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı.
Galatasaray galibiyetiyle ligde kalma yolunda umutlanan Ankaragücü, ara vermeden sahasındaki Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı. İbrahim Üzülmez'le ilk galibiyetini alan sarı-lacivertlilerin hırslı çalışması teknik heyeti sevindirdi. Başkent ekibinde sakat futbolcu bulunmazken, sarı kart cezalısı Orgill, Antalya maçında forma giyemeyecek.
- 14.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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