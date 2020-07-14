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14 Temmuz 2020, Salı
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umutlu

Ankaragücü umutlu

galibiyetiyle ligde kalma yolunda umutlanan , ara vermeden sahasındaki maçı hazırlıklarına başladı.

galibiyetiyle ligde kalma yolunda umutlanan , ara vermeden sahasındaki maçı hazırlıklarına başladı. İbrahim Üzülmez'le ilk galibiyetini alan sarı-lacivertlilerin hırslı çalışması teknik heyeti sevindirdi. Başkent ekibinde sakat futbolcu bulunmazken, sarı kart cezalısı Orgill, maçında forma giyemeyecek.

  1. 14.7.2020
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