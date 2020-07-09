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09 Temmuz 2020, Perşembe
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maçı hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

'in 32. haftasında 12 Temmuz Pazar günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. , Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde gerçekleştirildi.

Ligin 31. haftasında dün deplasmanda ile 2-2 berabere kalarak ligde kalma ümidi azalan başkent ekibi, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

, maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

  1. 09.07.2020
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