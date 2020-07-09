MKE Ankaragücü Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Süper Lig'in 32. haftasında 12 Temmuz Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. MKE Ankaragücü, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde gerçekleştirildi.
Ligin 31. haftasında dün deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kalarak ligde kalma ümidi azalan başkent ekibi, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.
MKE Ankaragücü, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 09.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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