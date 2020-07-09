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09 Temmuz 2020, Perşembe
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Ankaragücü eriyor

deplasmanından 1 puan çıkaran , ligin dibinden kurtulamadı. Başkent ekibi son 3 haftaya sıkıntılı giriyor.

'nün umutları 1'er 1'er eriyor... Ligin dibine demir atan ve 5 haftadır galibiyete haster kalan başkent ekibi, deplasmanından 1 puan çıkarabildi: 2-2. Maçta Dever Orgill ile öne geçen sarı-lacivertliler, Kamil Wilczek (penaltı) ve Soner'in gollerine engel olamayınca ilk yarıyı 2-1 yenik kapadı. İkinci yarıda Rodrigues'in penaltı golüyle skora denge getiren Ankaragücü, 90 dakika sonunda 1 puanla yetindi. Öne geçtiği maçta yenik duruma düşmesine rağmen beraberliği kurtaran 26 puanlı Ankaragücü, pazar günü sahasında 'ı ağırlayacak. 39 puana yükselen Göztepe ise cumartesi günü kendi evinde bu kez bir başka başkent temsilcisini (G.Birliği) konuk edecek.
  1. 9.7.2020
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