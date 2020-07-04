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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Alanya’ya bilendi

Ankaragücü Alanya’ya bilendi

yarışındaki 'dan 1 puan alan sonuncu sıradaki , Alanya'yı yenerek son 4 haftaya umutlu girmek istiyor. Başkent temsilcisinde geçen hafta gören Rodrigues ile cezalısı , bu maçta forma giyemeyecek.

yarışındaki 'dan 1 puan alan sonuncu sıradaki , Alanya'yı yenerek son 4 haftaya umutlu girmek istiyor. Başkent temsilcisinde geçen hafta gören Rodrigues ile cezalısı , bu maçta forma giyemeyecek.

  1. 4.7.2020
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