‘Yanımızda ol’ çağrısı
Ankaragücü, taraftarının isteği üzerine “Yanımızda ol” sloganıyla SMS yardım kampanyası başlattı. Her mesaj kulübe 10 TL getirecek.
Ankaragücü 'Hatıra bilet' kampanyasının ardından SMS kampanyası da başlattı. Sarı-lacivertlilerin Başkanı Fatih Mert, corona virüsü salgını nedeniyle bütün dünyanın ve futbol sektörünün ekonomik olarak derinden etkilendiğini belirtti. Başkan Mert, "Büyük taraftarımızın bizlerden istemiş olduğu hatıra bilet kampanyasından sonra tekrar taraftarlarımızın istekleri doğrultusunda 'Yanımızda ol' SMS kampanyasını başlatıyoruz. Ankaralıların ve Ankaragüçlülerin bu kampanyaya gereken desteği sonuna kadar vereceğine inanıyorum" diye konuştu. Taraftarlar 'Yanımızda Ol' yazarak 1910'a mesaj atmaları halinde takımlarına 10 liralık katkı sağlayacak. Kampanyanın tüm operatörlerde faturalı hatları kapsadığı da aktarıldı.
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
- 3.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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