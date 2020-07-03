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03 Temmuz 2020, Cuma
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‘Yanımızda ol’ çağrısı

‘Yanımızda ol’ çağrısı

Ankaragücü, taraftarının isteği üzerine “Yanımızda ol” sloganıyla yardım kampanyası başlattı. Her mesaj kulübe 10 TL getirecek.

Ankaragücü 'Hatıra bilet' kampanyasının ardından kampanyası da başlattı. Sarı-lacivertlilerin Başkanı Fatih Mert, corona virüsü salgını nedeniyle bütün dünyanın ve futbol sektörünün ekonomik olarak derinden etkilendiğini belirtti. Başkan Mert, "Büyük taraftarımızın bizlerden istemiş olduğu hatıra bilet kampanyasından sonra tekrar taraftarlarımızın istekleri doğrultusunda 'Yanımızda ol' SMS kampanyasını başlatıyoruz. Ankaralıların ve Ankaragüçlülerin bu kampanyaya gereken desteği sonuna kadar vereceğine inanıyorum" diye konuştu. Taraftarlar 'Yanımızda Ol' yazarak 1910'a mesaj atmaları halinde takımlarına 10 liralık katkı sağlayacak. Kampanyanın tüm operatörlerde faturalı hatları kapsadığı da aktarıldı.

MKE Ankaragücü, 'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü sahasında Aytemiz ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

  1. 3.7.2020
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