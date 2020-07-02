MKE Ankaragücü’nden kampanya! ‘Yanımızda Ol’
Başkent ekiplerinden MKE Ankaragücü, corona virüsü süreci sonrası yaşanan mali sorunları aşmak için ‘Yanımızda Ol’ SMS kampanyası başlattı. Kulüp Başkanı Fatih Mert, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda "Bu onurlu ve gururlu mücadelede sen de yanımızda ol. Takımımıza destek olmak için "Yanımızda Ol" yaz 1910'a SMS gönder” dedi.
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, yayınlanan kampanya tanıtım videosunda, Ankaralılara seslenerek, "Sevgili Ankaralılar ve Ankaragüçlüler, pandemi sonrasında bütün dünyada yaşanan ekonomik kriz maalesef futbol sektöründe de derinden yaşanmaktadır. Bizim büyük taraftarımızın bizlerden istemiş olduğu 'Hatıra Bilet' kampanyasından sonra tekrar taraftarlarımızdan gelen istekler doğrultusunda 'Yanımızda Ol' SMS kampanyasını bugün itibari ile başlatmış bulunuyoruz. Ankaralıların ve Ankaragüçlülerin bu kampanyaya gereken desteği sonuna kadar vereceklerine inanıyorum. 'Yanımızdan Ol' kampanyasına göstereceğiniz ilgi için şimdiden teşekkür ediyorum" diye konuştu.
KORCAN ÇELİKAY: TÜM SPOR SEVERLERİN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ
Tüm sporseverleri kampanyaya destek olmaya devam eden takım kaptanlarından Korcan Çelikay, "Kulübümüzün başlatmış olduğu, 'Yanımızda ol' kampanyasına katılmak için cep telefonumuzdan 'Yanımızda ol' yaz 1910'a SMS gönder ve Ankaragücü'müzü destekle. Haydi Türkiye. Türkiye'nin asırlık çınarına, başkentin bu değerli markasına tüm sporseverlerin desteğini bekliyoruz. Bu onurlu ve gururlu mücadelede sende yanımızda ol" ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli futbolcular ise taraftarlara şu mesajı verdi: "Daha güçlü olmak, asırlık çınarımızı yaşatmak, armamızı dalgalandırmak için yanımızda ol."
- 02.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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