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02 Temmuz 2020, Perşembe
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’nden kampanya! ‘

MKE Ankaragücü’nden kampanya! ‘Yanımızda Ol’

Başkent ekiplerinden , corona virüsü süreci sonrası yaşanan mali sorunları aşmak için ‘ kampanyası başlattı. Kulüp Başkanı , sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda "Bu onurlu ve gururlu mücadelede sen de yanımızda ol. Takımımıza destek olmak için "Yanımızda Ol" yaz 1910'a SMS gönder” dedi.

Başkanı , yayınlanan kampanya tanıtım videosunda, Ankaralılara seslenerek, "Sevgili Ankaralılar ve Ankaragüçlüler, pandemi sonrasında bütün dünyada yaşanan ekonomik kriz maalesef futbol sektöründe de derinden yaşanmaktadır. Bizim büyük taraftarımızın bizlerden istemiş olduğu 'Hatıra Bilet' kampanyasından sonra tekrar taraftarlarımızdan gelen istekler doğrultusunda '' kampanyasını bugün itibari ile başlatmış bulunuyoruz. Ankaralıların ve Ankaragüçlülerin bu kampanyaya gereken desteği sonuna kadar vereceklerine inanıyorum. 'Yanımızdan Ol' kampanyasına göstereceğiniz ilgi için şimdiden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Tüm sporseverleri kampanyaya destek olmaya devam eden takım kaptanlarından , "Kulübümüzün başlatmış olduğu, 'Yanımızda ol' kampanyasına katılmak için cep telefonumuzdan 'Yanımızda ol' yaz 1910'a SMS gönder ve Ankaragücü'müzü destekle. Haydi . Türkiye'nin asırlık çınarına, başkentin bu değerli markasına tüm sporseverlerin desteğini bekliyoruz. Bu onurlu ve gururlu mücadelede sende yanımızda ol" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli futbolcular ise taraftarlara şu mesajı verdi: "Daha güçlü olmak, asırlık çınarımızı yaşatmak, armamızı dalgalandırmak için yanımızda ol."

  1. 02.07.2020
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