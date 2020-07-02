Ankaragücü’nün hedefi 15 puan
Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, 5 maçta 15 puan toplayabilecek potansiyele sahip olduklarını söyledi.
Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, 5 maçta 15 puan toplayabilecek potansiyele sahip olduklarını söyledi. Genç teknik adam, "Kalan haftalarda sonuca yönelik oynamamız gerek. Şiddetle puana ihtiyacımız var. Bu hafta eksikliklerimiz var. Scarione'nin sakatlığı bulunuyor. Sedat Ağçay ve Rodrigues'in cezalı olması bizim için kötü" yorumunu yaptı.
- 2.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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