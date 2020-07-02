Ankaragücü’nün hedefi 15 puan

Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, 5 maçta 15 puan toplayabilecek potansiyele sahip olduklarını söyledi. Genç teknik adam, "Kalan haftalarda sonuca yönelik oynamamız gerek. Şiddetle puana ihtiyacımız var. Bu hafta eksikliklerimiz var. Scarione'nin sakatlığı bulunuyor. Sedat Ağçay ve Rodrigues'in cezalı olması bizim için kötü" yorumunu yaptı.