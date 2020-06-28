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28 Haziran 2020, Pazar
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‘Kutluyorum’

‘Kutluyorum’

A.Gücü'nün yeni hocası , maçından puan çıkardıkları için mutlu olduklarını söyledi.

A.Gücü'nün yeni hocası , maçından puan çıkardıkları için mutlu olduklarını söyledi. Üzülmez, "Oyuncularımı, ikinci yarı Ankaragücü'ne yakışan bir oyun ortaya koydukları için kutluyorum. Saha içinde canla başla savaşan bir takım gördük" dedi. Üzülmez ligde kalmak için mücadele vermeye devam edeceklerini kaydetti.
  1. 28.6.2020
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