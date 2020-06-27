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27 Haziran 2020, Cumartesi
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‘Puan almayı hedefliyoruz’

‘Puan almayı hedefliyoruz’

'de 24 puanla son sırada bulunan Ankaragücü, yeni teknik direktörü ile ilk maçına 'da çıkıyor.

'de 24 puanla son sırada bulunan Ankaragücü, yeni teknik direktörü ile ilk maçına 'da çıkıyor. Rakibini 10 yıldır yenemeyen başkent temsilcisi, zorlu deplasmandan en azından 1 puanla ayrılmak istiyor. Üzülmez, "Elimizde sihirli değnek yok. Ama sahaya çıkınca 90 dakika koşacak 11 futbolcu olacak. Trab
  1. 27.6.2020
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