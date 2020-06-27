İbrahim Üzülmez: Bu takımı limana yanaştıracağız
Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Trabzonspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Başkent ekibiyle çıktığı ilk maçta puanla tanışan Üzülmez, "Gelecek adına bu oyun kesinlikle umut oldu. Bu takımı limana sağlıklı bir şekilde yanaştırmak istiyoruz" dedi.
Ankaragücü'nün başında çıktığı ilk maçta zorlu Trabzonspor deplasmanından 1 puanla ayrılmayı başaran teknik direktör İbrahim Üzülmez, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Üzülmez, "Takımdan karakter göstermesini bekliyordum. Maç kaybedersiniz ama maçları nasıl kaybettiğiniz önemli. Takımla iki gün idmana çıktım, takımı izlediğimiz kasetlerden tanımak için çalıştık. Maça 1-0 geride başladık. Trabzonspor zor bir deplasman, burada puan almak için bu mücadeleyi ortaya koymalısınız. İkinci yarı Ankaragücü'ne yakışır bir futbol oynadık, oyuncularımı kutlarım. Sonuna kadar puan için çalıştık" dedi.
"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
Deneyimli teknik adam, "Trabzonspor'dan bu haftalarda puan almak için kolay değil. Başakşehir'in Galatasaray ile oynayacağını düşünürsek Trabzonspor kazanmak için sahaya çıktı. Biz düştük can derdine. Bize de bu görevi verdiler, temiz bir duyguyla bu takım için elimizden geleni yapacağız. İlk yarı golü bulsaydık, bu maçı kazanabilirdik" diye konuştu.
"BU OYUN UMUT OLDU"
Ankaragücü'nün kümede kalma savaşıyla ilgili de konuşan İbrahim Üzülmez, "Gelecek adına bu oyun kesinlikle umut oldu. Eksik oyuncularımız var. Rodrigues'i kaybettik, Sedat sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu takımı limana sağlıklı bir şekilde yanaştırmak istiyoruz. Önümüzdeki haftalarda neler olacağını kimse bilemez. Bu coşkuyu yaşayacağız ama pazartesi gününden itibaren Alanyaspor maçına odaklanacağız" ifadesini kullandı.
- 28.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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