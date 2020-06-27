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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler MKE Ankaragücü "Bu takımı limana yanaştıracağız"

: Bu takımı limana yanaştıracağız

İbrahim Üzülmez: Bu takımı limana yanaştıracağız

Ankaragücü Teknik Direktörü , ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Başkent ekibiyle çıktığı ilk maçta puanla tanışan Üzülmez, " adına bu oyun kesinlikle umut oldu. Bu takımı limana sağlıklı bir şekilde yanaştırmak istiyoruz" dedi.

Ankaragücü'nün başında çıktığı ilk maçta zorlu deplasmanından 1 puanla ayrılmayı başaran teknik direktör , maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Üzülmez, "Takımdan karakter göstermesini bekliyordum. Maç kaybedersiniz ama maçları nasıl kaybettiğiniz önemli. Takımla iki gün idmana çıktım, takımı izlediğimiz kasetlerden tanımak için çalıştık. Maça 1-0 geride başladık. Trabzonspor zor bir deplasman, burada puan almak için bu mücadeleyi ortaya koymalısınız. İkinci yarı Ankaragücü'ne yakışır bir futbol oynadık, oyuncularımı kutlarım. Sonuna kadar puan için çalıştık" dedi.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
Deneyimli teknik adam, "Trabzonspor'dan bu haftalarda puan almak için kolay değil. 'in ile oynayacağını düşünürsek Trabzonspor kazanmak için sahaya çıktı. Biz düştük can derdine. Bize de bu görevi verdiler, temiz bir duyguyla bu takım için elimizden geleni yapacağız. İlk yarı golü bulsaydık, bu maçı kazanabilirdik" diye konuştu.

"BU OYUN UMUT OLDU"
Ankaragücü'nün kümede kalma savaşıyla ilgili de konuşan İbrahim Üzülmez, " adına bu oyun kesinlikle umut oldu. Eksik oyuncularımız var. Rodrigues'i kaybettik, Sedat sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu takımı limana sağlıklı bir şekilde yanaştırmak istiyoruz. Önümüzdeki haftalarda neler olacağını kimse bilemez. Bu coşkuyu yaşayacağız ama pazartesi gününden itibaren maçına odaklanacağız" ifadesini kullandı.

  1. 28.06.2020
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