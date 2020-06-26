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26 Haziran 2020, Cuma
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’nde Üzülmez sahada

Ankaragücü’nde Üzülmez sahada

, yönetiminde deplasmanda oynayacağı maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Karşılıklı yolların ayrıldığı 'ın yerine göreve başlayan İbrahim Üzülmez ise ilk kez sarılacivertli takımın başında antrenmana çıktı.

, yönetiminde deplasmanda oynayacağı maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Karşılıklı yolların ayrıldığı 'ın yerine göreve başlayan İbrahim Üzülmez ise ilk kez sarılacivertli takımın başında antrenmana çıktı.

  1. 26.6.2020
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