Ankaragücü’nde Üzülmez sahada

Ankaragücü, İbrahim Üzülmez yönetiminde deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Karşılıklı yolların ayrıldığı Reşit Akçay'ın yerine göreve başlayan teknik direktör İbrahim Üzülmez ise ilk kez sarılacivertli takımın başında antrenmana çıktı.