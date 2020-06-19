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19 Haziran 2020, Cuma
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Ankaragücü’nde moraller yerinde

Ankaragücü’nde moraller yerinde

virüsü arasına Ç.Rize galibiyetiyle giren ve liglerin geçen hafta tekrar başlamasıyla G.Antep'ten puanla dönen A.Gücü, ligde kalma yolunda karşısında da serisini sürdürmek istiyor.

virüsü arasına Ç.Rize galibiyetiyle giren ve liglerin geçen hafta tekrar başlamasıyla G.Antep'ten puanla dönen A.Gücü, ligde kalma yolunda karşısında da serisini sürdürmek istiyor. Başkent ekibi, güçlü rakibine sıkı bir şekilde hazırlanırken, takımda morallerin yüksek olduğu gözlendi.
  1. 19.6.2020
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