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18 Haziran 2020, Perşembe
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kazanmak istiyoruz

Hepsini kazanmak istiyoruz

Başkanı , 'ten aldıkları 1 puandan mutlu olmadıklarını söyledi.

Başkanı , 'ten aldıkları 1 puandan mutlu olmadıklarını söyledi. Başkan Mert, "Ligde kalmak için maksimum puanları almalıyız. Şampiyonluğa oynayan , ve 'la maçımız var. Bizim için rakibin pozisyonu fark etmiyor. kazanmalıyız" yorumunu yaptı.
  1. 18.6.2020
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