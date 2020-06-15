Ankaragücü 1-1 tükeniyor!
Pandemi sonrası Gaziantep FK deplasmanına çıkan Başkent temsilcisi, günündeki kaleci Günay’ı sadece bir kez geçebildi.
Düşme potasındaki Ankaragücü, pandemi sonrası çıktığı Gaziantep FK deplasmanında 1 puanla yetindi: 1-1. Maxim'in penaltı golüyle ilk yarıyı mağlup kapatan başkent temsilcisi, 51'de Scarione ile skora denge getirmesine rağmen, gününde olan kaleci Günay'ı ikinci kez geçmeyi başaramadı. 25. dakikada Kulusic'in ceza sahası içerisinde kendisine yaptığı penaltıyı kullanan Maxim, G.Antep FK'yı öne geçirdi: 1-0. Ankaragücü, 51'de Atila Turan'ın kornerinde Scarione ile bereberliği yakaladı. 24 puana ulaşan Ankaragücü, 27. haftayı 17. sırada tamamladı.
KALKAVAN'DAN KULÜBEYE 2 SARI
Hakem Metin Kalkavan, maç öncesi Sumudica'yı gömlek renginin A.Gücü formasıyla aynı renkte olduğu için uyardı. İtirazları sonrası sarı kat gören Sumudica, yeşil yelek giydi. Kalkavan, A.Gücü masörü Ferit Şenaydın'a da sarı gösterdi.
- 15.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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