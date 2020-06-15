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15 Haziran 2020, Pazartesi
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Ankaragücü tükeniyor!

Ankaragücü 1-1 tükeniyor!

Pandemi sonrası FK deplasmanına çıkan Başkent temsilcisi, günündeki kaleci ’ı sadece bir kez geçebildi.

Düşme potasındaki Ankaragücü, pandemi sonrası çıktığı FK deplasmanında 1 puanla yetindi: . Maxim'in penaltı golüyle ilk yarıyı mağlup kapatan başkent temsilcisi, 51'de Scarione ile skora denge getirmesine rağmen, gününde olan kaleci 'ı ikinci kez geçmeyi başaramadı. 25. dakikada Kulusic'in ceza sahası içerisinde kendisine yaptığı penaltıyı kullanan Maxim, G.Antep FK'yı öne geçirdi: 1-0. Ankaragücü, 51'de Atila Turan'ın kornerinde Scarione ile bereberliği yakaladı. 24 puana ulaşan Ankaragücü, 27. haftayı 17. sırada tamamladı.

KALKAVAN'DAN KULÜBEYE 2 SARI
Hakem , maç öncesi Sumudica'yı gömlek renginin A.Gücü formasıyla aynı renkte olduğu için uyardı. İtirazları sonrası sarı kat gören Sumudica, yeşil yelek giydi. Kalkavan, A.Gücü masörü Ferit Şenaydın'a da sarı gösterdi.

  1. 15.6.2020
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