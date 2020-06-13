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13 Haziran 2020, Cumartesi
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Ankaragücü’nde Orkan sakat

Ankaragücü’nde Orkan sakat

'e FK deplasmanında dönüş yapacak olan A.Gücü, yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan 'ın dışında eksik yok.

Süper Lig'e FK deplasmanında dönüş yapacak olan A.Gücü, yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan 'ın dışında eksik yok. Bugünkü idmandan sonra Antep'e hareket edecek.
  1. 13.6.2020
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