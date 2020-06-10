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10 Haziran 2020, Çarşamba
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’nde moral yemeği

Ankaragücü’nde moral yemeği

Başkanı ve yönetim kurulu, 27. haftadaki maçı öncesi tüm takımla kahvaltıda bir araya geldi.

Takıma moral amaçlı yapılan organizasyona futbolcu aileleri de katılırken, başkan kısa bir konuşma yaptı, "Hepinize güveniyoruz. Bu ligde yolumuza devam edeceğiz" dedi.

  1. 10.6.2020
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