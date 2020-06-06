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06 Haziran 2020, Cumartesi
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‘Beklentimiz devam ediyor’

‘Beklentimiz devam ediyor’

, 'nin küme düşmeyi kaldırma konusunu gözden geçirmesini beklediklerini söyledi.

, 'nin küme düşmeyi kaldırma konusunu gözden geçirmesini beklediklerini söyledi. Akçay, "Tescil ve düşmenin kaldırılması beklentimizdi. Şampiyonun belirlenmesiyle ilgili baskının oluştuğu ortamda kararı yadırgamadık" dedi.
  1. 6.6.2020
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