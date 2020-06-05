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05 Haziran 2020, Cuma
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Ankaragücü cezası aldı mı? Başkan açıkladı!

Ankaragücü transfer cezası aldı mı? Başkan Fatih Mert açıkladı!

Başkanı , sarı-lacivertli kulüp hakkında çıkan 3 dönem cezası iddialarıyla ilgili, '''da sıkıntımız devam ediyor ancak konusunda bize gelen herhangi bir bildiri yok'' ifadelerini kullandı.

ekiplerinden 'nde Başkan , 'dan 3 dönem yasağı cezası aldıkları yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Başkent ekibinin eski futbolcularından Thomas Heurtaux, Alessio Cerci ve Lukasz Szukala'nın toplamda 4 milyon Euro'luk alacaklarından dolayı FIFA üzerinden kulübe ihtar çektiklerini ve karşılıklı görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Fatih Mert, ''Futbolculara olan ödemeler ile ilgil teklifimizi sunduk, çözüm arayışı içerisindeyiz'' dedi.

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, yaptığı açıklamada, ''3 futbolcuya olan 4 milyon Euro borcumuz nedeniyle FIFA'da sıkınımız devem ediyor. Şuanda bize gelen bir veya herhangi bir konu ile ilgili bildiri yok. Futboculara olan ödemeler ile ilgili teklifimizi sunduk. Sürecin önümüzdeki haftalarda karara bağlanacak olması nedeniyle çözüm arayışı içerisindeyiz. Çok yüksek meblağlarda olan FIFA dosyalarını aştık, bu 3 dosyada da futbolcularımız ile karşılıklı olarak görüşmelerimiz devam ediyor, anlaşmaya çalışıyoruz. Herhangi bir çözüm bulamazsak tabii ki transfer yasağı gelebilir'' diye konuştu.

  1. 05.06.2020
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