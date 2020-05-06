Ankaragücü'nde şok!
Sarı-lacivertlilerde bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Başkan Mert, “Ligin bu şartlarda oynanması zor” diye konuştu.
Ankaragücü, bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sarı-lacivertliler, "Ne yazık ki bir profesyonel futbolcumuzda Covid-19 PCR testi pozitif tespit edilmiş olup, futbolcumuza ivedilikle ileri tetkikler yapılmıştır. Futbolcumuz hastahaneye yatırılmış olup, tedavisine başlanmıştır" açıklamasını yaptı. Bu duyurunun ardından tüm kulüpler, 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı.
Ertelenen liglerin durumuyla ilgili her karara saygı duyacaklarını belirten A.Gücü Başkanı Fatih Mert, "Futbolcular ve genel olarak futbol camiasında ligin oynanmaması yönünde bir görüş olduğunu ben biliyorum ama tabii ki burada kararı verecek olan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ile Bilim Kurulu'dur. Onların kararı daha önemlidir. Karara uyacağız. Bu saatten sonra yapabileceğimiz bir şey yok" değerlendirmesinde bulundu. Başkent ekibi, idmanı 11 Mayıs Pazartesi gününe ertelediğini duyurdu.
- 6.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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