Ankaragücü'nde şok!

Ankaragücü, bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sarı-lacivertliler, "Ne yazık ki bir profesyonel futbolcumuzda Covid-19 PCR testi pozitif tespit edilmiş olup, futbolcumuza ivedilikle ileri tetkikler yapılmıştır. Futbolcumuz hastahaneye yatırılmış olup, tedavisine başlanmıştır" açıklamasını yaptı. Bu duyurunun ardından tüm kulüpler, 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı.

Ertelenen liglerin durumuyla ilgili her karara saygı duyacaklarını belirten A.Gücü Başkanı Fatih Mert, "Futbolcular ve genel olarak futbol camiasında ligin oynanmaması yönünde bir görüş olduğunu ben biliyorum ama tabii ki burada kararı verecek olan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ile Bilim Kurulu'dur. Onların kararı daha önemlidir. Karara uyacağız. Bu saatten sonra yapabileceğimiz bir şey yok" değerlendirmesinde bulundu. Başkent ekibi, idmanı 11 Mayıs Pazartesi gününe ertelediğini duyurdu.