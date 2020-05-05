Bogdan Bogdanovic EuroLeague’in en iyileri arasına seçildi!
Fenerbahçe Beko'nun eski yıldız oyuncusu Bogdan Bogdanovic, EuroLeague'in en iyilerinden... EuroLeague’den videolu olarak yapılan duyuruya göre Sırp basketbolcu 2010-20 yılları arasındaki en iyi oyunculardan kurulan takıma seçildi.
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Bogdan Bogdanovic, 2010-20 yılları arasındaki oyunculardan kurulan takıma seçilen en yeni isim oldu.
Georgios Printezis, Nando De Colo, Dimitris Diamantidis, Luka Doncic, Kyle Hines, Juan Carlos Navarro, Milos Teodosic ve Sergio Llull bu listede kendilerine yer bulan diğer 8 isimdi.
2010'da katıldığı Partizan'da 2012 yılında EuroLeague'deki ilk maçına çıkan Bogdanovic, 2013-14 sezonunda Dusko Vujosevic önderliğindeki Joffrey Lauvergne, Leo Westermann gibi tanıdık isimlerin olduğu takımın lideri olarak göze çarpmıştı.
Bu performansı ise onu ilk Final Four'unu yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'ye taşıdı.
Fenerbahçe'de geçirdiği üç sezon boyunca iki kez Yükselen Yıldız seçilen Bogdan Bogdanovic; ilk yılında Final Four, ikinci yılında final ve son sezonunda şampiyonluk görerek NBA'in yolunu hazır biçimde tuttu.
2016-17'de gelen şampiyonlukta Panathinaikos serisindeki performanslarıyla çok büyük sükse yapan Sırp yıldız, Sarı-Lacivertli taraftarların hiç unutamadığı bir isim olmayı başardı.
- 05.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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