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05 Mayıs 2020, Salı
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Haberler MKE Ankaragücü Son 10 yılın en iyi takımında! İşte o isim...

’in en iyileri arasına seçildi!

Bogdan Bogdanovic EuroLeague’in en iyileri arasına seçildi!

Beko'nun eski yıldız oyuncusu , 'in en iyilerinden... EuroLeague’den videolu olarak yapılan duyuruya göre Sırp basketbolcu 2010-20 yılları arasındaki en iyi oyunculardan kurulan takıma seçildi.

'nin eski oyuncusu , 2010-20 yılları arasındaki oyunculardan kurulan takıma seçilen en yeni isim oldu.

Georgios Printezis, Nando De Colo, Dimitris Diamantidis, Luka Doncic, Kyle Hines, Navarro, Milos Teodosic ve Sergio Llull bu listede kendilerine yer bulan diğer 8 isimdi.

2010'da katıldığı Partizan'da 2012 yılında 'deki ilk maçına çıkan Bogdanovic, 2013-14 sezonunda Dusko Vujosevic önderliğindeki Joffrey Lauvergne, Leo Westermann gibi tanıdık isimlerin olduğu takımın lideri olarak göze çarpmıştı.

Bu performansı ise onu ilk 'unu yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'ye taşıdı.

Fenerbahçe'de geçirdiği üç sezon boyunca iki kez Yükselen Yıldız seçilen Bogdan Bogdanovic; ilk yılında Final Four, ikinci yılında final ve son sezonunda şampiyonluk görerek NBA'in yolunu hazır biçimde tuttu.

2016-17'de gelen şampiyonlukta Panathinaikos serisindeki performanslarıyla çok büyük sükse yapan Sırp yıldız, Sarı-Lacivertli taraftarların hiç unutamadığı bir isim olmayı başardı.

  1. 05.05.2020
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