İlhan Parlak: Şu illetten kurtulalım yine futbol konuşuruz

Bu sezon Ankaragücü'nün en golcü ismi olan İlhan Parlak, koronavirüs günlerinde önemli mesajlar gönderdi. "Evde kal Türkiye" çağrısına uyan 33 yaşındaki futbolcu, Fotomaç aracılığıyla şunları söyledi: "Ülke olarak zorlu bir süreçten geçiriyoruz. Bu virüsle mücadele etmek zorundayız. İnsanlarla temas halinde olmamak, evimizde kalmak gerekiyor. Kurallara uymalıyız. Ne sevdiklerimize, ne de başkalarına sebep olalım. Devletimin koymuş olduğu kurallara uymamız gerekiyor."

"İŞİMİZ SAHADA AMA..."

"Şunu da belirtmek gerekir. 'Evde kal' demekle bitmiyor. Evde kalıp durumu iyi olmayan insanlar var. İmkanı olanlar, maddi gücü olmayan ve çalışmak zorunda kalanlara yardım etmeli diye düşünüyorum. Birlik beraberlik halinde olursak, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşarsak, bu zorlu süerci daha kısa sürede atlatabiliriz. Bizim işimiz sahada futbol oynamak ama bundan sonra liglerle ilgili nasıl bir karar verilecek, hepimiz merak ediyoruz."

"ŞAMPİYON NASIL BELİRLENİR"

Futbol Federasyonu yöneticileri, tabii ki en doğru kararı verecektir. Ancak insan nasıl olacak diye düşünmüyor değil. Sezon devam ederse zaten ligde kalacağımıza inanıyorduk. Özellikle ikinci yarıda iyi bir ivme yakaladık. Aksi bir durumda ise küme düşmenin kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Yetkili kurumların kararı önemli olacak. Şampiyon nasıl belirlenecek? Bu da önemli bir soru."

"ALTAY ÇOK GÜZEL BİR KAMPANYA BAŞLATTI"

Fenerbahçeli kardeşim Altay Bayındır, sosyal medyada güzel bir duyarlılık örneği gösterdi. İhtiyaç sahiplerinin erzak ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti. Biz de bir nebze olsun katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Herkese evde kal çağrısı yapıyoruz ama maddi güçü olmayan, çalışması gereker insanlar var. Şu anda ben de Kayseri'deyim ama yaşları büyük olduğu için annem ve babamla kalmıyorum. Kuzenimle ayrı bir evdeyim. Hafta içinde kaymakamlıkla görüşüp, Kayseri Yahyalı'da ihtiyaç sahibi insanlara elimden geldiğinde yardım etmeye çalışacağım. Bunu normalde anlatmam ama başkalarını da harekete geçirebileceğini düşündüğüm için söylüyorum."

"1.5 SAAT İDMAN YAPIYORUM"

Evde oturmak sıkılmıyorum. Kitap okuyorum, puzzle yapıyorum. Kuzenimle satranç, play-station oynuyoruz. 1.5 saat süren bireysel idmanlar yapıyorum. Dizi, film derken zaman geçiyor. Tarihe merak duyduğum için özellikle o tarz kitaplar okuyorum. Evde oturanlara da kitap okumayı öneriyorum. Her kitap insanı başka bir aleme götürüyor."

"FUTBOLU BURADA BIRAKMAK İSTERİM"

"Ankaragücü'nün yeri benim için ayrı. O taraftarın önünde oynamak bir futbolcu için inanılmaz bir şey. O sahaya çıkmadan söylediklerimi kimse anlayamaz. Ankaragücü'nde çok mutluyum. İnşallah bir aksilik olmazsa gücümün yettiği yere kadar Ankaragücü'nde devam etmek, futbolu da burada bırakmak istiyorum."

YERİ GELDİ SAKAT SAKAT OYNADIK

"Sezon başında transfer yapamayan tek takımdık. Kısıtlı bir kadromuz vardı. Bu kısıtlı kadroyla en iyi şekilde mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Yeri geldi sakat sakat oynadık. İkinci yarıda Fatih başkan önderliğinde kulübün gidişatı tamamen değişti. Kulübü zorlu bir süreçten aldılar."

"İNSAN HAYATI DAHA ÖNEMLİ"

Evde ne kadar bireysel antrenman yapsak da herkesin form grafiği düşmeye başlıyor. Bence bu şartlarda ligin devam edip etmemesi tartışılır. Oyuncuların performansını yukarıya çekmeyi beklemek hayal olur. Artık belli bir seviyeye gelmek zor. Şu anda en önemli şey insan hayatı. Şu süreci güzel bir şekilde atlatıp, normal hayata dönelim. Önce şu illetten bir kurtulalım sonra futbol konuşuruz."